Ученые открыли белки-антифризы, защищающие органы при замораживании

Израильские ученые из Еврейского университета и других научных учреждений обнаружили особые белки-антифризы (AFP), защищающие клетки организма от повреждений при замораживании. Исследование опубликовано в научном журнале Langmuir.

© Газета.Ru

Криогенное повреждение остается серьезным барьером для эффективного сохранения органов при трансплантации и лечении. Образование кристаллов льда ставит под угрозу клеточные структуры, что вызывает необратимый ущерб и последующий отказ пересаженных тканей.

Используя современный предметный столик микроскопа, способный точно контролировать температуру и быстро охлаждать со скоростью 100 градусов по Цельсию в секунду, ученые сравнили содержащие AFP образцы с тканями без этих элементов. Специфические соединения были выделены из рыбы (белок AFPIII) и личинок мучных жуков (TmAFP).

Как показали эксперименты, белки предотвратили кристаллизацию и повреждение клеток при температуре вплоть до -80 °C.

Ученые рассчитывают, что их открытие позволит дольше сохранять пригодными для пересадки такие сложные органы, как сердце, легкие и матка.