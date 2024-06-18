Ученые выяснили, почему многие ходят по большому именно утром

В ходе исследования, проведённого в Великобритании в начале 1990-х годов, выяснилось, что обычное время, когда люди какают — это раннее утро. Пиковое время было в 7−8 утра для мужчин и примерно на час позже для женщин. Примерно 10 лет назад одно китайское исследование обнаружило ту же закономерность. Около 77% из почти 2500 участников заявили, что ходили в туалет по большому утром. Но как это можно объяснить?

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Есть несколько причин, почему мы чаще всего какаем утром. Первая связана с нашими внутренними часами. У здоровых людей мышечные сокращения в толстой кишке следуют определённому ритму. Ночью её активность минимальна. Причём чем глубже и спокойнее наш сон, тем меньше у нас мышечных сокращений.

Сокращения в толстой кишке наиболее активны утром после пробуждения и после еды. Завтрак также является для нас стимулом к ​​испражнениям. Когда мы едим и пьём, наш желудок растягивается, что вызывает гастроколический рефлекс. Это стимулирует сильное сокращение толстой кишки и может привести к выталкиванию уже имеющихся в толстой кишке фекалий из организма. Данный рефлекс наиболее силён утром.

Важную роль играет и кофе. Это вообще очень мощный стимулятор сокращений сигмовидной кишки и самой прямой кишки.

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Крупные международные исследования показывают, что подавляющее большинство людей какают от трёх раз в день до трёх раз в неделю. Если вы здоровы, то важнее, чтобы работа кишечника была для вас комфортной и регулярной. Дефекация не обязательно должна происходить один раз в день утром.

Кроме того, люди с синдромом раздражённого кишечника могут ощущать по утрам острую потребность сходить в туалет по утрам. Часто это происходит несколько раз после пробуждения, во время и после завтрака. Это может быть очень неприятно. Вероятно, это связано с чрезмерной стимуляцией сокращений толстой кишки по утрам.

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