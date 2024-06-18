Ученые из США в ходе исследования выяснили, что отказ от вредных привычек и переход к здоровому образу жизни чреват для здоровья человека.

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В ходе эксперимента были отобраны три группы людей, у которых проверяли состояние печени, качество сна, уровень тревожности и другие критерии. В первой были те, кто не пили алкоголь более шести недель, во второй — злоупотреблявшие спиртным, а в третью включили трезвенников, «Царьград».

Итоги эксперимента оказались неожиданными. У тех, кто отказался от алкоголя недавно, ученые зафиксировали снижение полезных бактерий. Также у подопытных из первой группы наблюдалась тревога, бессонница и даже депрессия, пишет Радио «Комсомольская правда».

Ранее «СП» писала, что ученые из США выявили, что одиночество может навредить здоровью человека.