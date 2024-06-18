Популярный ополаскиватель для рта может вызвать рак

Исследование: ополаскиватель для полости рта Listerine Cool Mint увеличивает риски рака. Многие до сих пор использовали освежающую мятную жидкость, которая оставляет приятную свежесть во рту, и не подозревали, что она может навредить. Учёные из Института тропической медицины в Антверпене (Бельгия) обнаружили, что спустя три месяца после использования препарата, который должен убивать бактерии, некоторых микробов оказалось даже больше.

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Что за исследование

59 участников эксперимента на протяжении трёх месяцев использовали ополаскиватель для полости рта Listerine Cool Mint, а потом ещё три месяца применяли плацебо. После они делали то же самое, но в другой последовательности.

Что выяснилось

В итоге оказалось, что после трёх месяцев использования Listerine Cool Mint во рту были более распространены связанные с раком два вида бактерий — Fusobacterium nucleatum и Streptococcus anginosus. Они увеличивают шансы развития рака пищевода и колоректального рака.

По мнению экспертов, виной всему алкоголь, который содержится в жидкости.

Учёный Крис Кеньон, который работал над исследованием, отметил, что большинству людей лучше не применять ополаскиватели для полости рта с алкоголем в составе. Причём речь не только про Listerine Cool Mint, а и про остальные подобные жидкости тоже. Если совсем отказаться от ополаскивателя вы не можете, то выбирать стоит жидкости без алкоголя и пользоваться ими не на постоянной основе.