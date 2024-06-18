Популярный ополаскиватель для рта может вызвать рак. Подробности
Исследование: ополаскиватель для полости рта Listerine Cool Mint увеличивает риски рака. Многие до сих пор использовали освежающую мятную жидкость, которая оставляет приятную свежесть во рту, и не подозревали, что она может навредить. Учёные из Института тропической медицины в Антверпене (Бельгия) обнаружили, что спустя три месяца после использования препарата, который должен убивать бактерии, некоторых микробов оказалось даже больше.
Что за исследование
59 участников эксперимента на протяжении трёх месяцев использовали ополаскиватель для полости рта Listerine Cool Mint, а потом ещё три месяца применяли плацебо. После они делали то же самое, но в другой последовательности.
Что выяснилось
В итоге оказалось, что после трёх месяцев использования Listerine Cool Mint во рту были более распространены связанные с раком два вида бактерий — Fusobacterium nucleatum и Streptococcus anginosus. Они увеличивают шансы развития рака пищевода и колоректального рака.
По мнению экспертов, виной всему алкоголь, который содержится в жидкости.
Учёный Крис Кеньон, который работал над исследованием, отметил, что большинству людей лучше не применять ополаскиватели для полости рта с алкоголем в составе. Причём речь не только про Listerine Cool Mint, а и про остальные подобные жидкости тоже. Если совсем отказаться от ополаскивателя вы не можете, то выбирать стоит жидкости без алкоголя и пользоваться ими не на постоянной основе.