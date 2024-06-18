Почему ложиться спать в час ночи вредно

Новое исследование показало, что быть "совой" вредно для психического здоровья. Согласно исследованию, опубликованному журнале Psychiatry Research, привычка ложиться спать в час ночи может увеличить риск развития психических и поведенческих расстройств, таких как депрессия и тревога.

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Исследователи сравнили предпочтительное время сна, известное как хронотип, с фактическим поведением во сне почти 74 тысяч взрослых британцев. они обнаружили, что "совы" не чувствуют себя хорошо после наступления темноты. Исследователи определили, что у полуночников, которые соответствуют своему хронотипу, вероятность диагноза психического расстройства была на 20-40 процентов выше, чем у полуночников с ранним или промежуточным графиком сна. У тех, кто встает с восходом солнцем, было лучшее психическое здоровье.

Исследователи предположили, что результаты могут быть связаны с гипотезой "разум после полуночи", которая гласит, что бодрствование после полуночи может увеличить риск импульсивного и тревожного поведения. По словам автора исследования Джейми Зейцера, профессора психиатрии и поведенческих наук в Стэнфордском университете, люди, которые поздно ложатся спать, вполне осознают тот факт, что "их мозг работает не совсем правильно, поэтому они могут откладывать принятие плохих решений".

Эксперты рекомендуют спать по семь-девять часов в сутки. Зейцер советует "совам" попытаться перейти на другой ритм сна, чтобы изменить его режим, хотя это сложно и не изменит их хронотип.