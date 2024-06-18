Австралийские ученые создали инструмент для быстрого поиска новых лекарств
Австралийские ученые создали революционный инструмент на основе искусственного интеллекта (ИИ), который ускорит поиск новых лекарств.
Разработка под названием PSICHIC (PhySIcoCHemICal) способна предсказать взаимодействие молекул и белков, что является ключевым этапом открытия лекарств. Новинка использует только данные о последовательности аминокислот, устраняя необходимость сложных и дорогостоящих методов.
PSICHIC уже доказал свою эффективность в выявлении перспективных лекарственных препаратов. Он также может различать функциональные эффекты лекарств, то есть то, как они влияют на организм.
В отличие от существующих методов, PSICHIC не требует создания 3D-структур белков, что значительно сокращает время и затраты. Он анализирует тысячи взаимодействий молекул и белков, выявляя уникальные «отпечатки» для более эффективного скрининга лекарственных соединений.
PSICHIC учитывает физико-химические ограничения при обучении на данных о последовательностях, позволяя раскрывать механизмы взаимодействия белок-лиганд напрямую из этих данных.