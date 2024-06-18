Исследователи научились выращивать сосуды из стволовых клеток

Американские ученые научились выращивать человеческие кровеносные сосуды из стволовых клеток при помощи компьютерных программ. Этот прорыв в регенеративной медицине обещает помочь восстановить поврежденные органы.

© Ferra.ru

Исследование возглавили специалисты Вашингтонского университета в Сиэтле. Результаты опубликованы в журнале Cell.

Факторы роста играют важную роль в развитии тканей, заживлении ран и, к сожалению, раковых процессах. Они связываются с рецепторами на клетках и запускают различные процессы. Ученые годами пытались использовать их для восстановления тканей, но эффективность таких методов была невысокой.

Ученые с помощью компьютера разработали кольцевидные белки, каждый из которых воздействует на несколько рецепторов. Меняя размер колец и другие свойства белков, они управляли созреванием стволовых клеток.

Полученные кровеносные сети оказались функциональными. Они образовывали трубки, затягивали повреждения и поглощали питательные вещества. При пересадке мышам эти миниатюрные сети соединились с их кровеносной системой за три недели.