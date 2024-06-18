Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи активно разрабатывает новый препарат для экстренной профилактики и терапии ботулизма. По словам заведующего лабораторией иммунобиотехнологий Дмитрия Щеблякова, препарат находится на стадии клинических испытаний, которые ожидается завершить к 2025 году.

Препарат основан на моноклональных антителах, способных нейтрализовать ботулотоксин, блокируя его действие и защищая клетки организма.

Щебляков также отметил, что в ближайшее время будет подан пакет документов в Минздрав для получения разрешения на следующие этапы клинических исследований. Эти этапы включают оценку безопасности и скорость набора пациентов, что может занять до полугода на каждый этап.

По прогнозам ученого, полное завершение всех клинических исследований и выпуск препарата на рынок ожидается не ранее 2025 года.