Ученые рассказали о феномене «парейдолия лица»

Видеть лица в неодушевленных предметах — обычное явление, но исследования показали, что наш мозг приписывает им те же предубеждения, что и человеческим. Исследование ученых Квинслендского технологического университета (Австралия) вышло в Emotion. Этот феномен называется «парейдолия лица».

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Ведущий исследователь профессор Оттмар Липп: «Человеческий мозг настроен на распознавание лиц. Они предоставляют массу информации о людях, с которыми мы взаимодействуем, и нам, как социальным существам, важно распознавать эту информацию и корректировать свое поведение».



При этом люди быстрее и точнее распознают позитивные эмоции, счастье и радость, чем негативные, такие как гнев или печаль. Австралийские ученые проверили, характерно ли это для парейдолии. Почти 100 участникам исследования были показаны многочисленные примеры парейдолии, людей спрашивали, как эти лица «воспринимаются»: как счастливые или злые.

Оказалось, что в иллюзорных лицах, которые были больше похожи на «женские» люди чаще видят счастье, а если если «лица» больше похожи на «мужские» — злость.

Авторы отмечают, что наблюдать эти закономерности когда-то было эволюционно выгодно для наших предков: умение вовремя распознать агрессию на мужском лице могло спасти жизнь и здоровье.