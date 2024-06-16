Найден эффективный способ оценить риск инфарктов и инсультов

Соотношение окружности талии к росту предсказывает риск инфаркта и инсульта лучше обычных показателей (например, содержания жира в организме). Это показало исследование, опубликованное в The American Journal of Clinical Nutrition (AJCN).

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Ученые проанализировали данные 468 тысяч пациентов из Британского биобанка. За ними наблюдали в течение 12 лет. Процент жира плохо предсказывал риск инсульта и инфаркта. Отношение окружности талии к росту, напротив, оказалось линейно связано с риском сердечно-сосудистых заболеваний: чем выше был показатель, тем выше был риск. Оно оказалось точнее, чем соотношение талии к бедрам или окружность талии и окружность талии.

Отношение окружности талии к росту может заменить обычные показатели для оценки сердечно-сосудистого риска. Также исследование подчеркивает важность борьбы с висцеральным жиром.

Предыдущие исследования подтвердили, что ожирение повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Однако все больше данных показывают, что важно учитывать распределение жира по телу. Для этого было предложено использовать процент жира в организме. Новые результаты означают, что большее значение имеет не общая доля жира в организме, а процент висцерального жира, который скапливается на животе и окружает внутренние органы.

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