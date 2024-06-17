Ученые назвали сок, который снижает риск развития болезней сердца

Ученые кафедры акушерства и гинекологии медицинского и стоматологического университета Токио выяснили, что употребление несоленого томатного сока снижает кровяное давление, а также уровень «плохого» холестерина. Результаты исследования опубликованы в журнале Food Science & Nutrition (FSN).

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В исследовании приняли участие 184 мужчины и 297 женщин. В течение года участники эксперимента потребляли томатный сок в увеличенных количествах. Норма потребления определялась каждым испытуемым по своему усмотрению.

До начала и по окончании исследования ученые попросили добровольцев предоставить образцы крови для двухэтапной оценки показателей кровяного давления, а также уровней липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) в крови.

Результаты исследования показали, что после повышенного потребления томатного сока артериальное давление у 94 участников с гипертонией значительно снизилось. Более того, уровень холестерина ЛПНП у 125 участников снизился. Таким образом продукт может использоваться в целях профилактики болезней сердца большинством людей, передает FSN.

В программе «Доктор 24» врач-диетолог Юлия Чехонина рассказала, что соки из овощей полезны для здоровья, поскольку они полны витаминов и антиоксидантов. Эксперт добавила, что томатный сок является источником каротиноида ликопина — антиоксиданта, который предотвращает развитие некоторых форм рака.