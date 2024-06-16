Врач рассказал, как работает препарат против рака со 100%-й эффективностью

Опухоли могут защищаться от атаки иммунитета, который отвечает за их распознавание и уничтожение. «Пробить» броню рака способны препараты нового поколения, например, Достарлимаб. В клинических испытаниях он привел к ремиссии у 100% пациентов, однако рекомендовать его пока нельзя. Об этом «Газете.Ru» рассказала онколог Центра молекулярной диагностики CMD Раменское ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пащенко.

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«Этот препарат проходит только II-III фазу исследования и в клинические рекомендации по онкологии не включен. Поэтому никаких рекомендаций дать невозможно до получения окончательных результатов», — отметила Пащенко.



Недавно опубликованные результаты второй фазы клинических испытаний Достарлимаба показали, что он привел к ремиссии у 100% пациентов с раком прямой кишки. У них не нашли признаков опухоли в течение 26 месяцев наблюдения после лечения.

Достарлимаб входит в класс ингибиторов контрольных точек иммунитета. Он блокирует работу белка PD-1, который мешает Т-клеткам иммунной системы уничтожать опухоли. Благодаря тому, что Достарлимаб мало влияет на здоровые клетки, пациенты переносили его лучше, чем химиотерапию.