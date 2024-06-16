Ученые выяснили, от чего может спасти кофе при сидячем образе жизни

Daily Mail: кофе снижает негативное воздействие сидячего образа жизни на организм. Вряд ли кто-то возьмётся спорить, что малоподвижный образ жизни вредит здоровью. Многочисленные исследования подтвердили, что те, кто каждый день сидит по 6–8 часов рискуют умереть раньше времени от болезней сердца, диабета и рака. Однако учёные из Университета Сучжоу в Китае, кажется, нашли выход.

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В чём суть исследования

Учёные проанализировали данные об образе жизни более чем 10 000 взрослых в США за 10 лет. Добровольцев спрашивали, сколько часов в день они проводят сидя и сколько кофе пьют.

Что оказалось

Выяснилось, что риск преждевременной смерти у тех, кто при сидячем образе жизни пил по 2–3 чашки кофе, на треть ниже, чем у тех, кто кофе вообще не пил.

Почему кофе даёт такой эффект

По мнению исследователей, такой эффект кофе связан с антиоксидантами, которые присутствуют в зёрнах, написало издание Daily Mail.

Где не стоит пить кофе, так это в самолёте. Почему — объяснила бортпроводница.