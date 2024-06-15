Названа диета, которая снижает риск летального исхода на 33%

Исследование показало, что «экологичная» диета снижает риск преждевременного летального исхода на 33%. Об этом сообщает Daily Mail.

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Ученые из Гарвардского университета наблюдали за более чем 200 тысячами здоровых взрослых американцев в течение 34 лет. Ученые выяснили, что у людей, которые ели меньше мяса и больше растительной пищи, а также избегали переработанных продуктов, риск летального исхода был на 33% ниже. Также у них был ниже риск развития любого опасного для жизни хронического заболевания: рака, болезней легких и сердечно-сосудистых заболеваний.

В диете самых строгих приверженцев «экологичной» диеты фрукты и овощи составляли половину ежедневного рациона. Белок в основном поступал из орехов, бобов и чечевицы. При этом они съедали менее 50 г яиц, рыбы, мяса и сахара в день. Соблюдение такой диеты снижает количество выбросов парниковых газов на 29 % и позволяет использовать на 21% меньше удобрений по сравнению со средней диетой. Это делает ее полезной не только для людей, но и для планеты, отметили авторы исследования.