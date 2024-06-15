Ученые выяснили, как взаимодействуют молоко и кофе

Добавление молока в кофе не изменяет молекулярную структуру молочных белков и тем самым обеспечивает устойчивый вкус и текстуру кофейных напитков. К таким выводам пришли пищевые химики, которые провели детальный молекулярный анализ, сообщают argumenti.ru.

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Для изучения динамики молочных белков в кофе датские ученые Тобиас Вайднер и Фани Маджарова провели 2D-инфракрасную спектроскопию. Они брали купленное в магазине 3,5-процентное молоко и делали сложные смеси с ним, водой и кофеином. После их сравнивали с капучино ручной работы.

В результате ученые выяснили, что присутствие кофеина не влияло на сворачиваемость молочных белков даже в капучино, который содержал компоненты, извлеченные из кофейной гущи, такие как хлорогеновая кислота.

Кроме того, они опровергли ранее сделанные заявления о том, что кофеин замедляет молекулярное движение воды. В исследовании эти тезисы не подтвердились.

Ученые считают, что проделанная ими работа демонстрирует полезную молекулярную картину о компонентах, которые влияют на текстуру, вкус и питательные свойства кофе. Результаты исследования могут быть применены для разработки напитков будущего.

Ранее сообщалось, что кофеин может оказывать на организм человека как положительное, так и отрицательное влияние. Безопасной же дозой считается три чашки кофе в сутки (400 мг).