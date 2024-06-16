Ученые из Беларуси разрабатывают вакцину от гриппа птиц

Учёные из Института биофизики и клеточной инженерии Национальной академии наук Беларуси разрабатывают вакцину для защиты людей от вируса птичьего гриппа. Как сообщает Белорусское телеграфное агентство (БелТА), об этом на пресс-конференции «Достижения белорусской науки в области биотехнологий: актуальные разработки и их практическое применение» рассказал директор Института Андрей Гончаров.

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По его словам, на сегодня уже готовы первые прототипы. Детали он не уточнил. Также глава организации рассказал, что учёные работают над подходами к созданию вакцин на основе аденовирусных векторов, которые будут отличаться достаточно высокими иммуногенностью и скоростью разработки и смогут обезопасить людей от практически любых заболеваний.

«В Беларуси выпуск препаратов против гриппа налажен на разных предприятиях, если мы запустим производство вакцин - будет очень здорово», - отметил исследователь.



Учёный отметил, что необходимо срочно вакцинироваться от обычного сезонного гриппа. В качестве примера он назвал пандемию гриппа 2009-2010 годов, в ходе которой практически никто из привитых от тогдашней вспышки заболевания не умер от проявившегося на тот момент штамма. Также, по мнению учёного, каждой стране нужны свои разработки в этой области, готовность к заболеванию и массовому производству продукции средств для профилактики и лечения.

Также Гончаров ещё раз разъяснил главную опасность вируса птичьего гриппа и прокомментировал текущую ситуацию с заболеванием в США. В частности, возбудитель заболевания характеризуется крайне высокой способностью к мутациям. Также в случае соединения в одном организме двух разных вирусов гриппа происходит обмен участками генома, и получаемый таким образом новый вирус имеет совершенно непредсказуемые биологические свойства. Учёный также отметил подобные черты и в том штамме вируса, который сейчас активно распространяется в США. Он отметил, что наличие птичьего гриппа у крупного рогатого скота нетипично.

«Если сейчас вирус получит, первое, способность легко распространяться, а второе – высокую патогенность, он станет потенциальным пандемическим штаммом. К этому нужно готовиться», - отметил Гончаров.



Напомним, что птичий грипп в Штатах поразил дойных коров уже более чем в 80 стадах из 10 штатов, при этом в пяти регионах погибло уже несколько десятков животных и заболело несколько людей.

Также БелТА напоминает, что разработки Национальной академии наук демонстрируют прорывные открытия в других направлениях сельского хозяйства и здравоохранения. Например, в аграрной отрасли организация занимается производством инновационных биопрепаратов для повышения урожайности сельхозкультур, заготовки кормов, профилактики и лечения животных и очистки сточных вод. А в медицинской отрасли созданы производства отечественных лекарственных препаратов, основанных на собственных технологиях ферментного синтеза соединений с противоопухолевой и иммуностимулирующей активностью и другие препараты.