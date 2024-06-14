Гены неандертальцев повысили риск развития аутизма

Скрещивания людей с неандертальцами, возможно, привели к распространению аутизма в современном обществе, заявили ученые. Исследование показало, что определенные генетические вариации, связанные с неандертальцами, чаще встречаются у людей с данным расстройством.

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Ранние Homo sapiens сосуществовали с неандертальцами на протяжении 3000 лет. Эти виды оказались близки друг другу и могли оставлять совместное потомство. Поэтому в ДНК современных людей сохранилось 1-3% неандертальских генов

Ученые из университетов Клемсона и Лойолы (США) впервые доказали, что часть генов неандертальцев приводит к развитию аутизма. Они провели секвенирование экзома (тип генетического анализа), сравнив пациентов с аутизмом с их здоровыми братьями и сестрами. В результате авторы идентифицировали 25 генов неандертальского происхождения, которые значительно чаще встречались у людей с аутизмом.

«Эти результаты убедительно свидетельствуют о том, что ДНК, полученная от неандертальцев, играет значительную роль в предрасположенности к аутизму среди большинства групп населения Соединенных Штатов», – отметили ученые.



Генетические варианты оказались больше распространены среди тех, кто имел наследственную предрасположенность к аутизму и страдал эпилепсией. Они также оказались связаны с такими отклонениями, как умственная отсталость, задержка и регресс речи, сообщает Molecular Psychiatry. В дальнейшем команда планирует изучить геном денисовцев и алтайских неандертальцев, чтобы проверить, как их гены влияют на азиатские и индейские популяции.

Другое исследование показало, что гены неандертальцев также повышают риск «болезни викингов». При ней нарушается подвижность пальцев рук.