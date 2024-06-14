Ученые: по биологическим часам можно уменьшить риск заболеваний

В Сеченовском Университете предложили записывать данные о биологических часах пациентов в электронные медицинские карты, чтобы с их помощью предупреждать развитие хронических заболеваний. Об этом сообщили в пресс-службе медицинского вуза.

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Отмечается, что с инициативой выступили обучающиеся Цифровой кафедры Сеченовского Университета.

Биологические часы (или, как их еще называют - циркадные ритмы) представляют собой колебания различной частоты и периодичности, которые зависят от суточного цикла дня и ночи. По ним можно спрогнозировать развитие сахарного диабета, ожирения, сердечно-сосудистых расстройств и даже онкологии. К хроническим заболеваниям приводит их нарушение.

Для мониторинга циркадных ритмов, по словам ученых, можно использовать смарт-часы. Предполагается, что полученные с них данные будут отправляться в электронную медицинскую карту пациента, привязанную к госуслугам. Благодаря этому врачи смогут проводить более полный медицинский контроль.

Руководитель проекта Александр Алфимов отметил, что сейчас команда занимается разработкой стандарта отправляемых данных со смарт-часов. Для этого ведутся переговоры с производителями таких гаджетов.