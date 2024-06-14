Пластыри с микроиглами могут помочь при облысении

Ученые из Гарвардского университета (США) разработали новое средство, помогающее при выпадении волос, связанном с алопецией. В ходе доклинических испытаний безболезненные пластыри с микроиглами и иммунорегулирующим препаратом смогли восстанавить шерсть у мышей всего за несколько недель. Результаты нового исследования опубликованы в журнале Advanced Materials.

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В отличие от других форм выпадения волос, очаговая алопеция — аутоиммуное заболевание. По неясным причинам Т-клетки ошибочно атакуют фолликулы и вызывают выпадение волос на отдельных участках. У некоторых пациентов волосы впоследствии отрастают, у других — выпадают всю жизнь.

Ранее было замечено, что восстановление волос стало побочным эффектом у пациентов с алопецией, получавших препараты, подавляющие иммунитет, — например, при лечении экземы и артрита. Но они дают лишь временный эффект: как только лечение прекращается, волосы выпадают снова. Это может быть связано с тем, что лекарство действует не только на Т-клетки, атакующие фолликулы, но и на регуляторные Т-клетки, которые контролируют их. Кроме того, подавление иммунной системы делает пациентов беззащитными перед инфекциями.

Авторы нового исследования нашли ответ на вопрос, как повысить уровень регуляторных T-клеток, не подавляя другие иммунные клетки. Команда объединила два компонента в одном препарате: CCL22, который химически привлекает регуляторные T-клетки к определенному участку, и IL-2, усиливающий их. Затем лекарство поместили в микроигольный пластырь. Он состоит из крошечных игл, которые вводят лекарство под кожу. Поскольку они проникают глубже, чем кремы для местного применения, пластырь более эффективен. В то же время иглы проникают недостаточно глубоко, чтобы поразить болевые рецепторы, поэтому не причиняют боли.

Исследователи протестировали лечение на мышах, накладывая пластыри 10 раз в течение трех недель, а затем наблюдая за ними еще восемь недель. Шерсть начала отрастать всего за три недели и сохранялась на протяжении всего периода наблюдения. Также было обнаружено ослабление воспалительных процессов. Чтобы убедиться, что улучшение связано не только со способом доставки, исследователи наполнили пластыри другим препаратом от алопеции — барицитинибом. Он сработал не так хорошо, как новый пластырь с IL-2 / CCL22.

«Наша стратегия решает две основные проблемы в лечении аутоиммунных заболеваний кожи. Пластыри обеспечивают местную доставку биологических препаратов, которые не подавляют иммунную систему, а стимулируют регуляторные Т-клетки в коже. Это восстанавливает иммунный баланс и устраняет атаку Т-клеток на волосяные фолликулы. Мы предлагаем потенциальное долгосрочное решение без ущерба для защитной функции иммунной системы», — сказала Натали Артци, соавтор исследования.



У пластырей с микроиглами долгий срок хранения, и они подходят для клинического применения. По словам ученых, их можно использовать и для лечения других аутоиммунных заболеваний кожи — например, витилиго и псориаза. Испытания нового средства от облысения продолжаются.