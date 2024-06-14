Видеоигры улучшили состояние пациентов с рассеянным склерозом

Американские ученые из Университета штата Нью-Йорк в Буффало установили, что видеоигры полезны для взрослых, страдающих от рассеянного склероза. Исследование опубликовано в научном издании Journal of Cognitive Enhancement (JCE).

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Рассеянный склероз — хроническое аутоиммунное заболевание, поражающее центральную нервную систему, включая головной и спинной мозг. Оно включает в себя аномальную иммунную реакцию, которая атакует миелиновую оболочку, защитное покрытие нервных волокон, что приводит к воспалению и повреждению. Это нарушение связи внутри мозга, а также между мозгом и остальным телом может привести к широкому спектру симптомов, таких как усталость, слабость, проблемы с балансом и координацией, нарушения зрения и снижение когнитивных функций.

Авторы исследования предположили, что тренировка когнитивного резерва может помочь людям с рассеянным склерозом легче переносить болезнь. Когнитивный резерв представляет собой способность мозга адаптироваться и находить альтернативные способы функционирования для компенсации ущерба.

Ученые предположили, что видеоигры могут стать одним из способов развития когнитивного резерва.

В опросе задействовали 42 человека с рассеянным склерозом, средний возраст добровольцев составлял 45 лет. Из них 24 регулярно проводили время за видеоиграми в течение трех последних месяцев.

Как показало дальнейшее обследование, люди, регулярно играющие в видеоигры, имели лучшие общие когнитивные способности, включая исполнительные функции (планирование и выполнение действий), кратковременную память, зрительно-пространственные и вербальные способности к обучению.

Эти отношения сохранялись даже с учетом возраста, времени с момента начала рассеянного склероза и уровня интеллекта до заболевания. Кроме того, часы, проведенные за видеоиграми, оказались лучшим предиктором когнитивных способностей, чем некоторые факторы, традиционно считающиеся полезными для когнитивного резерва.