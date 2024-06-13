В России разработали платформу, которая ускорит создание лекарств от рака

Специалисты ИТМО разработали платформу с ИИ для химиков

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В ИТМО была разработана веб-платформа, способная быстро и точно оценивать способность ускорять химические реакции у нанозимов — искусственных ферментов. Этот инструмент бесплатен и прост в использовании благодаря встроенному ИИ-ассистенту на основе ChatGPT.

Нанозимы представляют собой экономичную альтернативу природным ферментам, сложным белковым соединениям, которые стимулируют биохимические реакции в организме. Они обладают высокой стабильностью и долговечностью, и их катализаторные свойства можно регулировать. Нанозимы применяются для создания лекарственных препаратов против онкологических заболеваний, для обнаружения опасных веществ в окружающей среде и как биосенсоры в пищевой промышленности.

Однако одной из сложностей является предсказание и контроль свойств нанозимов, что делает процесс их разработки долгим и затратным. Учёные из Центра искусственного интеллекта в химии, ИТМО, разработали ансамбль моделей машинного обучения для вычисления ключевых параметров каталитических реакций. Они расширили функционал платформы, учитывая многообразие составов и модификаций наночастиц, и добавили LLM-помощника, созданного в сотрудничестве со студентами AI Talent Hub Университета ИТМО.

С учётом обширной базы данных, которая включает данные из 400 научных статей и 1200 образцов, алгоритм платформы демонстрирует значительно повышенную точность в предсказании скорости и других параметров химических реакций с участием искусственных ферментов.