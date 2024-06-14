Ученые выяснили, какое вино полезнее сока

Испанские учёные в ходе специальных исследований установили, что вино из черники сохраняет всю пользу ягод независимо от способа приготовления.

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Причем антиоксидантов в таком напитке оказалось намного больше, чем в черничном соке, передаёт сайт газеты «Спорт-Экспресс».

Специалисты смешали ягоды с сахаром и приготовили из них 8 литров сока. После чего добавили туда немного дрожжей. Затем они проверили жидкость на содержание антиоксидантных соединений, а после разлили напиток по восьми колбам и разделили их на две группы.

В четырех колбах вино настаивалось при температуре 17 градусов по Цельсию, в других – при 21 градусе. Однако в каждой группе содержимое двух колб бродило лишь частично, в результате чего получалось сладкое вино. А в двух других емкостях ферментация завершалась полностью, в итоге получалось сухое вино.

Проанализировав жидкость в каждой колбе на содержание антиоксидантов и их активность, специалисты пришли к выводу, что черничное вино сохраняет все полезные свойства, а антиоксидантов в таком напитке значительно больше, чем в черничном соке.

Как ранее сообщала «Свободная Пресса», врач-диетолог Андрей Лысенков назвал самый полезный для человека напиток, который продлевает жизнь и предотвращает рак.