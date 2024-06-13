Ученые предложили простое условие продлить жизнь

Ученые поделились простой заменой, которая поможет прожить дольше. Исследование показало, что люди, которые много смотрят телевизор, с возрастом болеют чаще. Однако замена всего лишь часа просмотра телевизора на прогулку может продлить жизнь.

По прогнозам, к 2050 году 20% населения земного шара будет старше 65 лет, что делает здоровое старение особенно важным.

Для анализа были использованы данные из исследования здоровья медсестер, проведенного в 1992 году. Порядка 45 176 участников наблюдались в течение 20 лет. В начале исследования средний возраст их составлял 60 лет, и у всех из них не было серьезных хронических заболеваний.

В результате было установлено, что с каждым увеличением времени, затрачиваемого на просмотр телевизора на 2 часа в день, вероятность здорового старения снижалась на 12%. А замена просмотра TV на умеренную физическую активность на 2 часа в день, повышала вероятность здорового старения на 6%. Каждое увеличение интенсивной нагрузки на 1 час в день было связано с повышением шансов на здоровое старение на 14%.

Что касается сна, исследователи обнаружили, что у людей, которые в среднем спали 7 или менее часов в сутки, шансы на здоровое старение были бы выше, если бы они заменили просмотр телевизора на сон. Однако это не имело такого же эффекта как при замене на физическую активность.