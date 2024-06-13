Мы протестировали сразу несколько проекторов XGIMI линейки 2023-2024 года. Они дают сумасшедшие впечатления, потрясают изображением и звуком. Но вот беда - их цена, что называется 200+, а это может позволить себе далеко не каждый. Поэтому сегодня к нам приехал XGIMI Halo+ - компактный Full HD-проектор, да еще и с аккумулятором. Посмотрим, способен ли заменить телевизор в полной мере.

Содержание:

Внешний видЗвукКоммуникации и управлениеЛампаАвтономностьОперационная системаИспользованиеИзображениеЗаключение

На рынке сегодня представлены две заметные группы устройств - здоровенные, почти профессиональные проекторы (про профессиональные по цене чугунного моста мы не говорим) и компактные кубики, способные показывать что-то в щадящих условиях и на небольшом экране. Преимущество последних - невысокая цена, найти такие устройства можно за 12-17 тысяч рублей. Но говорить о каких-то функциях, звуке или высоком качестве изображения там не приходится. Кроме того, в массе своей устройства такого типа достаточно слабые, как по софту, так и по аппаратной платформе, и как следствие - очень нестабильные.

У дорогих, почти профессиональных проекторов с функциональностью вопрос нет никаких. Они прекрасны, и частенько безупречны во всем. Единственный вопрос, который с ними возникает - они большие, массивные и как следствие - требуют стационарного монтажа. Пусть не под потолком, как привычные офисные устройства, но тем не менее на угловом кронштейне или хотя бы на штативе, хотя с их габаритами последнее и кажется маловероятным. И как следствие - их достаточно трудно использовать в небольших помещениях или взять с собой.

Внешний вид

Обзор проектора XGIMI Halo+: Кино с собой Фото: Олег Капранов/РГ

Обзор проектора XGIMI Halo+: Кино с собой Фото: Олег Капранов/РГ

XGIMI Halo+ показался интересен тем, что решает обе эти проблемы. За цену около 70 тысяч рублей мы получаем девайс, похожий на Bluetooth-колонку. Хорошо, большую Bluetooth-колонку. Это впечатление создается за счет перфорации, которая покрывает все горизонтальные грани корпуса. Корпус качественный, почти полностью пластиковый, верхняя и нижняя пластины из металла. На нижней пластине есть крепеж для штатива или кронштейна. Габариты проектора 11,3 x 12,7 x 17,1 см, вес - 1,6 кг.

Звук

На самом деле сразу возникает ощущение, что больше всего в этом проекторе звука. Скорее всего дело в дизайне, ну и в физических габаритах. В корпусе два полноразмерных динамика по 5 Вт каждый. Аудиосистема у XGIMI уже не первый год сертифицируется Harman Kardon. И звучит все очень достойно. Причем звук идет в режиме 360. В результате, чтобы насладиться звуком проектор лучше всего действительно ставить посередине комнаты. Но из угла комнаты, закрепленный на кронштейне, он без проблем наполняет пространство звуком.

Теперь про шум. С ним тоже все неплохо. Замеры показали, что он не превышает заявленные 30 дБ, причем в пике, когда работает под нагрузкой. Что позволяет ставить его даже у изголовья кровати.

Коммуникации и управление

Все управление, если можно так сказать, сконцентрировано на задней стороне корпуса. Там у нас кнопка питания, а еще разъем для наушников 3,5 мм, порт HDMI, порт USB Type-A. Из чего мы делаем несложный вывод, что все управляется с пульта.

Обзор проектора XGIMI Halo+: Кино с собой Фото: Олег Капранов/РГ

Пульт Halo+ узнаваемый, работает он по Bluetooth, что позволяет использовать его на достаточно большом расстоянии и без необходимости целиться непосредственно в сторону устройства.

Лампа

Обзор проектора XGIMI Halo+: Кино с собой Фото: Олег Капранов/РГ

За картинку отвечает LED-лампа, обеспечивающая световой поток 700-900 ANSI. Это много. А для такого небольшого девайса - очень много. Сама линза ничем не закрывается, нет никаких задвижек или торжественно поднимающихся штор, как было в модели Horizon Ultra. Что в целом не очень критично для обычного проектора - хотя пылью стекло покрывается и надо будет протирать, а вот для компактного, а тем более мобильного - вызывает вопросы. Все же предполагается, что Halo+ можно взять с собой. А с чем он там столкнется в сумке можно только догадываться.

Автономность

В корпусе проектора спрятана батарея на 11000 мАч. На самом деле наличие батареи - это большая подстава лично для меня, так как я периодически выключал проектор из розетки, а потом, в середине какого-то фильма внезапно выскакивало предупреждение, что он сейчас выключится.

Хватает батареи примерно на три часа работы, то есть на пару фильмов или четыре серии сериала. Честно говоря, мне довольно трудно придумать сценарий, в рамках которого мне бы пригодилась эта автономность, но вероятно это моя специфика. А масса пользователей с радостью берет проектор в поход или на природу и смотрит киношки на экране из подвешенной на ветках сосны простыни. Все может быть. И то, что эта возможность есть - очень круто.

Обзор проектора XGIMI Halo+: Кино с собой Фото: Олег Капранов/РГ

Из интересного - снизу на корпусе есть небольшая выдвигающаяся подставка, которая позволяет поставить проектор под небольшим углом, что полезно при установке его на столе или на иной ровной поверхности. При этом XGIMI предлагает надежные настенные или настольные кронштейны для установки.

Операционная система

Обзор проектора XGIMI Halo+: Кино с собой Фото: Олег Капранов/РГ

Работает вся эта радость под управлением Android TV, а значит есть доступ к Google Play и всему массиву приложений. Тут и VLC, и куча онлайн-кинотеатров, есть возможность стримить контент по сети, с накопителей, с USB-накопителя и мобильного устройства на Android. Поддержка беспроводных протоколов Apple ушла из техники XGIMI много лет назад и не вернулась, но не могу сказать, что это значимая потеря с учетом всех имеющихся возможностей.

Использование

Что ценно, настраивается проектор фактически сам. Для этого у него есть автоматическая корректировка трапеции. Она запускается каждый раз, когда вы перемещаете проектор или немного сдвигаете его.

Автоматическая настройка выполняется за счёт двух встроенных во фронтальную панель камер. Сначала проектор автоматически наводит объектив на фокус, затем корректирует геометрические искажения. Halo+ умеет обходить препятствия, например предмет мебели или кусок шторы, сдвигая картинку. Так же автоматически он умеет вписывать изображение внутрь темной рамки экрана, если таковая имеется.

При этом оптимальный результат достигается при ручной донастройке. Так же вручную можно провести коррекцию палитры. У более дорогих моделей XGIMI есть автоматическая корректировка, тут ручная. Это позволяет выводить изображение на фон любых цветов, не только белого. Вся настройка проводится с пульта через соответствующие пункты меню. Для ручной фокусировки необходимо переключить специальный рычажок на нижнем торце пульта.

Напомню, чем ценна корректировка трапеции. Если вкратце, эта функция позволяет повесить проектор не строго напротив экрана, а где угодно, даже с отклонением по обеим осям, а затем скорректировать искаженную картинку. Особо отмечу, что корректируется именно изображение. Световое пятно остается как есть.

Изображение

Как уже было сказать, яркость лампы у Halo+ до 900 ANSI. И это много. Такого светового потока без проблем хватает для получения изображения с диагональю порядка 120", а с хорошим белым экраном и в тщательно затемненном помещении - до 200", причем картинка будет яркой и четкой. Что оказалось особенно ценно для моих близких, изображение получается естественным, без дополнительной избыточной детализации. Это удалось благодаря фирменной обработке X-VUE 2.0, включающей 3 подсистемы и 11 технологий. Она убирает шумы и делает цвета более естественными. В результате пиксельная сетка не видна, цветопередача точная, картинка ясная и насыщенная, хорошо прорабатываются детали в светлых и темных частях кадра, движения передаются плавно. Проектор с Full HD-разрешением, но позволяет смотреть видео в 4K, в том числе и с поддержкой HRD 10+.

Заключение

Что в результате? Отличное решение для дома, с ценой порядка 70 тысяч рублей. XGIMI давно зарекомендовал себя как серьезный игрок на рынке проекторов. Halo+ это среднеценовое решение, сопоставимое по стоимости с телевизорами ведущих производителей. Выглядит немного недокрученной заявленная мобильность, так как нет возможности закрыть лампу, нет и чехла для проектора в целом, что на фоне полностью перфорированного корпуса вызывает определенные опасения.