Какой фрукт может вернуть память при болезни Альцгеймера

Связь между рационом и деменцией давно изучена. Теперь исследователи из Копенгагенского университета и Национального института старения США решили выяснить, какая диета будет эффективна при болезни Альцгеймера, и начали с исследования на животных. Результаты были опубликованы в журнале Alzheimer's and Dementia.

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«Наше исследование на мышах с болезнью Альцгеймера показывает, что уролитин А, который содержится в гранатах, может облегчить проблемы с памятью», — приводит слова ведущего автора исследования Вильгельма Бора пресс-служба университета.



На этом хорошие новости заканчиваются. Выводы «нельзя с уверенностью экстраполировать на людей».

Исследователи не определились, сколько этого вещества необходимо для достижения заметных результатов.

«Мы все еще не можем сказать ничего определенного о дозировке, но я полагаю, что съедать гранат в день недостаточно», — объяснил эксперт.



Так что прежде чем пройдут клинические испытания на людях, на гранаты можно не налегать. Вероятно, в случае подтверждения гипотезы полезное вещество придется принимать в таблетках.

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