Ученые развеяли миф об упражнениях при артрите

Исследование, проведенное в Университете Южной Австралии, показало, что пациенты с остеоартритом коленного сустава (ОА) часто неосознанно верят в то, что физическая активность может быть вредной, несмотря на медицинские рекомендации, пропагандирующие занятия спортом.

Это убеждение в значительной степени способствует их бездействию, и только один из десяти человек регулярно занимается спортом. Исследование, проведенное под руководством аспиранта UniSA Брайана Пуллинга (Brian Pulling), подчеркивает несоответствие между явными заявлениями пациентов и их неосознанными убеждениями.

Для оценки этих неосознанных убеждений ученые разработали онлайн-тест на неявные ассоциации. Тест предлагает быстрые ассоциации со словами и изображениями, минуя возможность обдумывания и социально желательных ответов. Результаты показали, что 69 % участников с болью в колене испытывали более сильные неявные страхи по поводу физических упражнений, чем те, кто не испытывал боли.

Эти данные крайне важны для врачей, поскольку они свидетельствуют о том, что традиционные опросники могут не полностью отражать истинное отношение пациентов к физическим упражнениям. Понимание этих неявных убеждений может привести к более целенаправленным вмешательствам, таким как обучение "науке о боли" или "когнитивно-функциональная терапия", для стимулирования большей физической активности среди пациентов с ОА.

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