Ученые нашли связь между стрессом и сердечно-сосудистыми заболеваниями у женщин

Недавнее исследование Американского колледжа кардиологов показало, что стресс и депрессия у женщин молодого и среднего возраста значительно увеличивают риск сердечно-сосудистых заболеваний по сравнению с мужчинами. Исследователи констатировали, что у женщин с хронической тревогой, депрессией, учащенным сердцебиением или рядом других симптомов часто диагностируют сердечно-сосудистые заболевания или сердечную недостаточность. Об этом сообщает News Nation.

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Врачи обнаружили, что у тех, у кого до исследования была депрессия и тревога, вероятность развития высокого кровяного давления, высокого уровня холестерина и диабета была примерно на 55 процентов выше. Кроме того, у женщин в возрасте до 50 лет с психическими расстройствами вероятность развития этих факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний была почти в два раза выше.

Согласно исследованию, сдерживание своих чувств - одна из худших вещей, которые могут сделать люди, особенно женщины. Кроме того, женщины также склонны к состоянию, известному как "синдром разбитого сердца" - заболеванию, которое часто вызывается стрессовыми ситуациями и сильными эмоциями.

Чтобы сохранить здоровье сердца, женщинам рекомендуется перестать игнорировать предупреждающие знаки и прислушиваться к своему организму. Обращение за терапией, присоединение к группам поддержки, практика медитации, йоги и дыхательных упражнений также могут способствовать общему здоровью сердца. Исследователи также предлагают профилактическую медицину, рекомендуя врачам начать тестирование пациенток с тревогой и депрессией на наличие факторов риска сердечных заболеваний.