Ученые обнаружили «ген доверия», ответственный за здоровье сердца

Шведские ученые из Лундского университета обнаружили ген, который влияет на уровень доверия человека к другим людям, а также на его здоровье и психологическое благополучие.

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Масштабное исследование

В исследовании, на основании которого и было с\делано открытие, приняли участие 33 882 добровольца. У них взяли образцы крови для изучения ДНК, а также провели опросы, чтобы узнать об их уровне доверия к другим людям. Оказалось, что все обладатели гена PLPP4 проявляли больший уровень доверия к другим людям — в том числе и незнакомым — чем те, у кого данный ген отсутствовал.

Ген доверия

Как оказалось, носители PLPP4, который ученые назвали «геном доверия», на 6% больше склонны доверять другим и ожидать от них позитивного поведения. Но это еще не все. Ученые также выяснили, что носители «гена доверия» менее подвержены проблемам с сердечно-сосудистой системой, тревоге и депрессии.

Как считают исследователи, ген PLPP4 помогает снижать уровень стресса в организме, уменьшая выработку гормона кортизола, который как раз и является одним из главных факторов, провоцирующих развитие многих заболеваний.