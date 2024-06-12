Пять главных вопросов о российской вакцине от рака

В столичном Центре имени Гамалеи успешно проводят доклинические испытания революционной вакцины от рака. Они должны быть завершены уже к концу текущего года. «Вечерняя Москва» задала главные вопросы о препарате главе этого учреждения, академику Александру Гинцбургу.

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Как будет работать вакцина?

Наша вакцина от рака — терапевтическая, то есть лечебная. Она предназначена для людей, которые уже страдают от онкологического заболевания. Называется этот препарат «вакциной», потому что, как и профилактический вариант, предназначен для активизации нашей иммунной системы. С помощью препарата мы заставим работать цитотоксические лимфоциты, которые должны распознавать и уничтожать онкологические клетки. Для каждого больного будет изготавливаться индивидуальная вакцина, но по единой технологии. Врачи берут образцы клеток из опухоли и из здоровой ткани. Исследователи их сравнивают и выделяют те фрагменты, в которых произошла мутация. Именно они становятся основой для вакцины. Попадая в организм, они привлекают внимание лимфоцитов, которые, уничтожая введенные клетки, запоминают их и начинают бороться с раковыми. Сейчас эта схема удачно реализована на животных, что говорит о ее перспективности.



В какое место будут делать укол?

Вакцину точно не будут вводить внутривенно. Из-за своего состава она уходит в печень, и никакого толку от нее нет. Самое лучшее — ставить укол прямо в опухоль, если она локализована и доступна. В противном случае можно ввести ее внутримышечно. Исследования показали, что так препарат будет распределяться равномерно по организму, а значит, будет эффективен.



Сколько всего уколов нужно будет сделать больному, чтобы он смог полностью выздороветь?

Это будет определяться способностью каждого введенного антигена вызывать иммунный ответ организма. Ведь в одну вакцину можно поместить несколько разных клеток, реакция на которые будет разной по силе. Чем выше иммунный ответ, тем меньше прививок надо: одной-двух будет достаточно. Но если ответ будет слабым, тогда необходимо ставить больше уколов, но в среднем до пяти.



Вакцина может стать самостоятельным способом лечения рака или лучше ее использовать вместе с другими методами?

Изначально мы думали, что вакцина сможет лечить рак самостоятельно. Сейчас же становится понятно, что более эффективно будет совмещать ее с известным онкологам способом, который называется «блокада контрольных точек». Когда цитотоксические лимфоциты даже без вакцины начинают давить на опухоль, она вырабатывает белки, выключающие их активность. Поэтому были разработаны антитела, которые мешают опухоли выделять эти белки. И такую терапию надо проводить при использовании вакцины, чтобы обученные ею лимфоциты могли беспрепятственно уничтожать опухоль. Это некая шахматная игра, где нам необходимо действовать на опережение.



Если клинические испытания вакцины пройдут хорошо, что это нам даст?