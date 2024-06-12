Названа главная вредная привычка, мешающая здоровому долголетию

Ученые из Медицинского университета Вэньчжоу в Китае обнаружили, что привычка проводить время на диване перед экраном телевизора в значительной степени мешает здоровому долголетию. Результаты исследования опубликованы в журнале JAMA Network Open.

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В рамках научной работы исследователи изучили данные о состоянии здоровья, пищевых и двигательных привычках более 45 тысяч добровольцев. Отмечается, что участники были набраны в 1992 году. На момент начала исследования все испытуемые были старше 50 лет. В течение 20 лет ученые отслеживали, сколько времени участники проводили дома и на улице, какое количество часов тратили на выполнение рабочих обязанностей сидя и просмотр телевизора.

Результаты показали, что просмотр телевизора на диване оказался самым «вредным» занятием, мешающим здоровому долголетию. Ученые уточнили, что замена каждого часа, проводимого сидя перед телевизором, легкой физической активностью повышала шансы человека на здоровое старение после 70 лет на 8%. Исследователи подсчитали, что часовая тренировка умеренной интенсивности увеличивала бы аналогичную вероятность на 28%.

По словам ученых, люди, которые проводят много времени, сидя перед экраном, часто не придерживаются режима сна и употребляют избыточное количество сладких, углеводных и жирных закусок во время просмотра. Сочетание этих факторов с низким уровнем физической активности может стать причиной развития ожирения и сердечно-сосудистых заболеваний.