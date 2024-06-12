В России начали испытания препаратов для борьбы с раком

Такая терапия основана на естественных, природных механизмах уничтожения раковых клеток, отметил главный научный сотрудник Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта РАН

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Испытания нескольких новых препаратов для борьбы с раковыми заболеваниями с помощью вирусов проходят в РФ. Об этом сказал на церемонии награждения Героев Труда и лауреатов госпремий за 2023 год один из лауреатов, главный научный сотрудник Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта РАН Петр Чумаков.

"Наши работы на протяжении многих лет носили чисто фундаментальный характер. Но их результаты позволили пересмотреть процесс превращения нормальных клеток в опухолевые, и это позволило приступить к разработке принципиально новых подходов к терапии онкологических заболеваний с помощью онколитических вирусов. Хочу подчеркнуть, что такая терапия основана на естественных, природных механизмах уничтожения раковых клеток. Сейчас несколько препаратов уже находятся в испытаниях", - рассказал Чумаков.



Член-корреспондент РАН Петр Чумаков выполнил цикл исследований, существенным образом повлиявших на развитие биологической науки, на создание новых подходов к терапии опухолевых заболеваний. Впервые в мире в 1982 году Чумаков расшифровал структуру гена ТР53 человека, исследовал функции этого гена и показал, что их нарушения играют важнейшую роль в процессах злокачественного перерождения клеток.

О госпремии

Государственная премия РФ - высшее признание заслуг деятелей науки и культуры перед обществом и государством. Она является главной российской премией, унаследовавшей в 1992 году это название от Госпремии РСФСР. Помимо денежного вознаграждения (с 2020 года размер премии был увеличен вдвое, до 10 млн рублей), лауреаты получают диплом, почетный знак, а также фрачный знак.

В настоящее время ежегодно присуждаются госпремии в области науки и технологий, литературы и искусства, а также за выдающиеся достижения в гуманитарной, правозащитной и благотворительной деятельности. Каждой премии может быть удостоен как один соискатель, так и коллектив не более чем из трех человек. В этом случае денежное вознаграждение делится поровну между лауреатами.

Госпремии вручаются президентом РФ в торжественной обстановке. Такая церемония традиционно проходит ежегодно 12 июня.