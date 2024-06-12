Ученые из Медицинской школы Ен Лу Лин (Сингапур) обнаружили, что признаки деменции (такие как нарушения памяти) можно диагностировать путем анализа речи человека. Результаты исследования опубликованы в журнале Alzheimer's & Dementia (Alz&Dem).

В исследовании приняли участие 148 пожилых сингапурцев в возрасте 60-70 лет. Около половины участников были здоровы, у 38 были диагностированы легкие когнитивные сбои, связанные с памятью, а у 36 — нарушения мышления. Отмечается, что легкие когнитивные нарушения памяти и мышления могут с высокой вероятностью трансформироваться в болезнь Альцгеймера и другие типы деменции, такие как деменция с тельцами Леви.

Участников проинструктировали в течение 20 минут говорить на любую тему на английском языке. Иногда интервьюеры задавали им наводящие вопросы. Речь каждого участника была записана на диктофон с целью дальнейшего лингвистического анализа с помощью программного обеспечения. Команда исследователей подсчитала, сколько слов произносили участники в минуту и оценила их грамматические свойства.

Оказалось, что испытуемые с легкими когнитивными сбоями в работе памяти в целом говорили меньше, чем здоровые добровольцы и люди с нарушениями мышления. У первых была снижена беглость речи. Также они произносили больше абстрактных существительных по отношению к общему числу элементов этой части речи. Абстрактные существительные обозначают не вещественные понятия (трава, стол), а неосязаемые (храбрость, дружба).

Ученые предположили, что метод речевого анализа может помочь практикующим врачам обнаруживать деменцию задолго до усугубления симптомов. Для разработки конкретных методов диагностики когнитивных нарушений по речи и создания стратегий языковой коррекции нужны дополнительные исследования.