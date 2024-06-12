Названа диета, снижающая риск ранней смерти на 30%

Ученые из Гарвардской школы общественного здравоохранения имени Т.Х. Чана установили, что диета на основе минимально обработанной растительной пищи с небольшим количеством продуктов животного происхождения в рационе может снижать риск преждевременного летального исхода на 30%. Результаты опубликованы в American Journal of Clinical Nutrition (АJСN).

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Такой тип питания получил название Диета планетарного здоровья (The Planetary Health Diet). Он предписывает ограничение доли рафинированных злаков, продуктов высокой степени переработки (фастфуда, шоколада, мороженого), добавленного сахара и красного мяса в рационе.

По мнению ученых, соблюдение такой диеты способствует сохранению окружающей среды путем предотвращения избыточного пищевого потребления. Это, в свою очередь, в перспективе позволяет сократить выбросы парниковых газов из-за отсутствия необходимости постоянно производить определенные продукты питания в промышленных условиях.

В основе диеты лежит потребление минимально обработанных растительных продуктов — фруктов, овощей, орехов, злаков, сухофруктов. При этом мясо и молочные продукты в умеренных количествах допускаются.

Эксперимент с участием более 200 тысяч добровольцев показал, что качественное соблюдение всех рекомендаций, предписываемых Диетой планетарного здоровья, может снизить риск преждевременного летального исхода на 30%. Кроме того, этот тип питания помогает предотвратить развитие многих опасных для жизни состояний, в числе которых рак, болезни сердца и легких, а также нейродегенеративные заболевания.