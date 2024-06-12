Ученые объявили о прорыве в лечении бокового амиотрофического склероза

Команде исследователей из университета Киото удалось подавить прогрессирование болезни примерно в половине экспериментальных случаев.

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По данным агентства Kyodo, первый этап испытаний с помощью так называемого iPS-скрининга начался в 2019 г. Учёные вырастили из кожи пациентов индуцированные стволовые клетки, которые затем превратили в моторные нейроны, чтобы воспроизвести патологию БАС.

Затем на полученных нейронах они протестировали более тысячи лекарств, по результатам чего был выбран препарат «Босутиниб», который применяется при хроническом миелолейкозе. У пяти из девяти пациентов наблюдалось подавление прогресса заболевания. Во втором этапе испытаний, начавшемся весной 2022 г., участвовали 26 пациентов. Они принимали «Босутиниб» на протяжение 24 недель. По крайней мере у 13 из 26 человек было отмечено системное улучшение показателей здоровья.

Учёные намерены подать заявку на одобрение лекарства для лечения БАС и начать последний этап испытаний.