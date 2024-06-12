Ученые создали нейтрализатор яда черной вдовы

Европейские и мексиканские молекулярные биологи впервые синтезировали человеческое антитело, которое способно очень эффективно нейтрализовать молекулы альфа-латротоксина, главного белкового компонента яда паука - черной вдовы. Его создание сделает лечение последствий отравления этим паучьим ядом более безопасным для пациентов, пишут ученые в статье, опубликованной в журнале Frontiers in Immunology.

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"Нам впервые удалось продемонстрировать то, что полностью человеческие антитела могут нейтрализовать яд черной вдовы в культуре клеток. Создание этих антител позволило нам сделать первый шаг к отказу от использования плазмы крови лошадей для подавления самых тяжелых симптомов укусов черных вдов", - заявил профессор Брауншвейгского технического университета (Германия) Микаэль Хуст, чьи слова приводит пресс-служба журнала.



Как объясняют профессор Хуст и его коллеги, укусы пауков из рода черных вдов приводят к развитию набора острых и хронических нарушений в работе нервной системы и мускулатуры, которые медики называют латродектизмом. Как правило, сразу после укуса у пациента развивается сильная мышечная боль, а после попадания в кровоток яд черной вдовы начинает воздействовать на большое число рецепторов, что приводит к развитию болезненных судорог, помутнения сознания и других сбоев в работе организма.

Большинство этих негативных эффектов связано с воздействием молекул альфа-латротоксина, основного белкового компонента яда черной вдовы, на моторные нейроны и другие нервные клетки.

Сейчас для подавления альфа-латротоксина используются антитела, извлеченные из сыворотки крови лошадей. Они способны эффективно нейтрализовать этот яд, но при этом они не полностью совместимы с человеческим иммунитетом, что иногда приводит к развитию опасных для жизни человека побочных эффектов от лечения.

Профессор Хуст и его коллеги создали безопасную замену для этих молекул, для чего они проследили за взаимодействиями свыше 10 млрд случайно устроенных человеческих антител с фрагментами альфа-латротоксина, встроенными в оболочку специальных вирусов-бактериофагов. Это позволило ученым отобрать несколько десятков вариаций антител, способных соединяться с альфа-латротоксином, расшифровать их структуру и получить их рукотворные аналоги.

Работу этих антител ученые проверили на культурах клеток, в которые исследователи вводили молекулы альфа-латротоксина. Эти опыты показали, что сразу 45 вариаций антител могли нейтрализовать яд черной вдовы, при этом одна из этих молекул, получившая имя MRU44-4-A1, воздействовала на токсин особенно эффективно. Это антитело, как надеются ученые, станет основой для новых антидотов от яда черной вдовы, который будет обладать минимумом побочных эффектов.

Черные вдовы представляют собой род крупных хищных пауков, чьи представители встречаются на всех континентах Земли. В общей сложности, ученые насчитывают свыше трех десятков разновидностей черных вдов, большая часть которых проживает на территории Нового Света. Многие виды этих пауков вырабатывают мощные нейротоксины, часть из которых опасна для жизни человека.