Наличие татуировок повышает риск рака

Шведские ученые из Лундского университета нашли связь между наличием татуировок и риском возникновения лимфомы. Исследование опубликовано в научном журнале eClinicalMedicine (ECM).

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Лимфома – онкологическое заболевание, при котором источником злокачественного опухолевого роста становится лимфоидная ткань.

Команда проанилизировала данные всех пациентов в Швеции в возрасте от 20 до 60 лет, проходивших медицинское обследование с 2007 по 2017 год.

На основе этой информации специалисты отобрали 5591 человека, которые прошли опрос о своем образе жизни, наличии татуировок, а также обстоятельствах, при которых те были сделаны.

Как показал анализ, у татуированных людей риск развития лимфомы оказался на 21% выше по сравнению с теми, кому не наносили изображений на кожу с помощью иглы и туши. Исследование учитывало такие факторы, как курение и уровень образования.

Ученые подчеркнули, что лимфома остается очень редким заболеванием. В Швеции по состоянию на 2022 год ее диагностировали у 22 человек на 100 тыс. населения.

Авторы статьи также отметили, что на шансы развития онкологического заболевания не влияют ни размер, ни возраст тату. По мнению специалистов, связь между татуировками и лимфомой может объясняться проникновением частиц краски в лимфатическую систему организма.