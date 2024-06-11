Метеозависимые рассказали, как на них влияют магнитные бури

Ухудшение самочувствия фиксируют у себя 72% респондентов, но заранее к этому готовятся лишь 23% из них.

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В мае и начале июня россиян несколько раз предупреждали о сильнейших магнитных бурях за последние двадцать лет. Наука официально отслеживает их появление (по данным Института космических исследований и Института солнечно-земной физики), однако сомневается в их прямом влиянии на здоровье человека. Аналитики медиахолдинга Rambler&Co спросили у интернет-пользователей, ощущают ли они изменения в своём самочувствии во время этого геомагнитного явления.

Большинство опрошенных россиян (72%) подтвердили, что ощущают влияние магнитных бурь на качество жизни. Остальные 28% заявили, что не испытывают никаких симптомов.

85% респондентов правильно ответили, что это явление возникает из-за вспышек на Солнце. Остальные ошибочно связывают их появление непосредственно с магнитным полем Земли (8%), атмосферным давлением (4%) или плохой погодой (3%).

Метеозависимые респонденты отметили, что при магнитных бурях чаще всего испытывают головную боль (36%), слабость (14%), скачки артериального давления (14%), бессонницу (11%), ухудшение настроения (9%) и тахикардию (4%). У некоторых участниках опроса (12%) проявляются все перечисленные симптомы.

Для того чтобы избежать проблем со здоровьем, большинство чувствительных к магнитным бурям респондентов (39%) избегают физических нагрузок. 23% стараются не сталкиваться со стрессом, 12% лучше следят за режимом дня, 5% – за питанием. К врачу обращаются лишь 1%, а все вышеперечисленные меры соблюдает каждый пятый (20%).

При этом 41% замечают магнитные бури как раз только по своему состоянию здоровья. 23% с возрастом начали готовиться к ним заранее, 21% узнают о них в моменте из СМИ, 15% – из прогнозов погоды.

Те респонденты, которые сами не чувствуют проблем со здоровьем из-за магнитных бурь, считают их влияние на человека переоцененным (36%). Но 21% допускают, что они могут воздействовать на технику и вызывать поломки. 8% и вовсе назвали их эзотерикой, а у 35% эта тема вообще не появляется в инфополе.

Опрос проходил на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co с 30 мая по 6 июня 2024 года, охват составил 84 132 интернет-пользователя, среди которых 56% мужчин и 44% женщин.