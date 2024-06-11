Традиционные тесты онкопрепаратов занижают оценки их эффективности

Традиционный токсикологический тест, который определяет насколько хорошо работает противоопухолевый препарат, занижает оценки эффективности лекарства 10-20%. Это приводит к неправильным выводам: например, он сообщает, что раковые клетки устойчивы к препарату, хотя это не так. Об этом сообщают ученые Института молекулярной биологии им. Энгельгардта РАН.

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Как известно, перед тем как ввести любой лекарственный препарат в клиническую практику, нужно проверить его эффективность. Так, чтобы оценить работу противоопухолевых препаратов, ученые используют токсикологические тесты, которые в культурах раковых клеток измеряют количество важных для их жизнедеятельности молекул. Однако такие тесты по разным причинам иногда дают недостоверные результаты, а, значит, и ложную надежду на эффективность лекарства.

Ученые предложили альтернативный вариант оценки лекарств - автоматизированный подсчет окрашенных светящимися (флуоресцентными) красителями клеток. Он позволяет оценить эффективность противоопухолевых препаратов более чем в два раза точнее токсикологических тестов.

Авторы подчеркивают, что такой подход позволяет выявлять даже единичные раковые клетки, выжившие под воздействием противоопухолевых препаратов. Это поможет ускорить поиск лекарств, направленных на уничтожение устойчивых к классическим препаратам клеток.

Результаты исследования, поддержанного грантом Российского научного фонда (РНФ), опубликованы в журнале Cell Death Discovery.