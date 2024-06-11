В «самом полезном» виде шоколада снова обнаружены тяжелые металлы
В прошлом году независимая организация Consumer Reports обнаружила в 16 из 48 протестированных шоколадных изделий превышение допустимого содержания свинца и кадмия согласно нормам Калифорнии (самым строгим среди регионов США). Ученые не прошли мимо резонансного случая и решили провести полноценное исследование, чтобы успокоить общественность. Однако результаты вновь оказались тревожными.
Ученые изучили 155 видов молочного и темного шоколада на наличие 16 различных тяжелых металлов. Результаты опубликованы в Food Research International. Максимально допустимое содержание кадмия обнаружилось лишь в 4 из них, однако и стандарты использовали менее строгие — международные, а не те, что фигурировали в прошлогоднем исследовании. Как ни крути — самый потенциально опасный вид шоколада одновременно и самый полезный — темный.
Чем больше какао содержится в конкретном шоколаде, что делает его темнее, тем больше вероятность того, что в нем содержатся тяжелые металлы.
«Такие элементы, как кадмий, в основном содержатся в шоколаде с высоким содержанием какао, выращенного в странах Южной и Центральной Америки, в то время как в какао-бобах из стран Западной Африки, таких как Кот-д'Ивуар и Гана, содержание кадмия ниже», — рассказал Yahoo Life Теодрос Годебо, ведущий автор нового исследования.
Эксперт заявил, что, по мнению его команды, для взрослых шоколад безопасен, однако для детей риски все же есть.
«Детям все равно следует избегать употребления темного шоколада в течение длительного времени, особенно в раннем возрасте, так как последствия употребления тяжелых металлов могут накапливаться», — объяснил ученый.