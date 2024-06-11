В «самом полезном» виде шоколада снова обнаружены тяжелые металлы

В прошлом году независимая организация Consumer Reports обнаружила в 16 из 48 протестированных шоколадных изделий превышение допустимого содержания свинца и кадмия согласно нормам Калифорнии (самым строгим среди регионов США). Ученые не прошли мимо резонансного случая и решили провести полноценное исследование, чтобы успокоить общественность. Однако результаты вновь оказались тревожными.

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Ученые изучили 155 видов молочного и темного шоколада на наличие 16 различных тяжелых металлов. Результаты опубликованы в Food Research International. Максимально допустимое содержание кадмия обнаружилось лишь в 4 из них, однако и стандарты использовали менее строгие — международные, а не те, что фигурировали в прошлогоднем исследовании. Как ни крути — самый потенциально опасный вид шоколада одновременно и самый полезный — темный.

Чем больше какао содержится в конкретном шоколаде, что делает его темнее, тем больше вероятность того, что в нем содержатся тяжелые металлы.

«Такие элементы, как кадмий, в основном содержатся в шоколаде с высоким содержанием какао, выращенного в странах Южной и Центральной Америки, в то время как в какао-бобах из стран Западной Африки, таких как Кот-д'Ивуар и Гана, содержание кадмия ниже», — рассказал Yahoo Life Теодрос Годебо, ведущий автор нового исследования.



Эксперт заявил, что, по мнению его команды, для взрослых шоколад безопасен, однако для детей риски все же есть.