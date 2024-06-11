Исследование: вечерняя физическая активность снижает уровень сахара в крови

Недавние исследования показали, что умеренная и сильная физическая активность вечером наиболее эффективны в снижении ежедневного уровня сахара в крови у взрослых с избыточным весом и ожирением.

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Ученые отмечают, что такая активность способствует улучшению глюкозного гомеостаза у лиц с повышенным риском развития инсулинорезистентности. Однако до сих пор было мало известно об оптимальном времени для физической активности.

Результаты исследования подчеркивают важность точного подбора упражнений в рамках индивидуальных программ. Врачи и спортивные тренеры должны учитывать оптимальное время суток для максимальной эффективности физических упражнений.

Данные для исследования были взяты из базовых обследований многоцентрового исследования, направленного на изучение эффективности временно ограниченного питания. В нем приняли участие 186 взрослых с избыточным весом или ожирением.

Ученые классифицировали уровень физической активности, собирая данные о ее объеме в течение каждого дня. Результаты показали, что накопление более 50% умеренной и сильной физической активности вечером ассоциировалось с снижением уровня сахара в крови в течение дня и ночью.

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