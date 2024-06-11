Еще несколько десятилетий назад Омега-3 жирные кислоты назначались в качестве биодобавок всем детям без разбора. Постепенно их популярность нарастала и среди взрослого населения, поскольку ученые заявили, что Омега-3 – залог долголетия и здорового сердца. Но теперь ученые заговорили, что верить в безоговорочную пользу биодобавки не стоит.

На протяжении последних лет ученые и врачи наперебой рассказывают о пользе Омеги-3 жирных кислот. Биодобавке приписывают чудотворные свойства, которые способны продлить жизнь, сделать сердце здоровым, наладить работу других органов, в том числе мозга.

Однако последнее исследование, проведенное британскими учеными, раскрыло правду о биодобавке. Как оказалось, Омега-3 действительно благотворно действует на здоровье сердца. Но такой эффект достигается только в том случае, если у пациента уже имеются проблемы с сердцем.

На здоровом органе действие Омега-3 проявляется по-другому. Это открытие озадачило ученых и заставило задуматься врачей.

Как выяснилось, здоровые люди, принимающие добавку для профилактики сердечных патологий, чаще сталкивались с нарушениями сердечного ритма и даже с инсультами.

Ученые пока не могут объяснить, почему Омега-3 действует таким образом на здоровое сердце. По словам кардиолога, доктора медицинских наук, директора Института персонализированной кардиологии Сеченовского университета Филиппа Копылова, такой эффект может быть вызван различиями в дозировке и составе разновидностей Омега-3.

Положительный эффект на испытуемых показала не биодобавка, а лекарственный препарат с высоким содержанием эйкозапентаеновой кислоты. На фоне его использования у больных действительно снижался риск инсульта и инфаркта.

В то же время, переизбыток докозагексаеновой кислоты, которая содержится в биодобавках, вызывает побочные эффекты в виде повышения уровня холестерина, что несет потенциальную угрозу для работы сердца.

«Есть одна единственная категория пациентов, которой в рамках доказательной медицины рекомендуется прием Омега-3. Это люди с гипертриглицеридемией», - цитирует врача «КП».



Поэтому ученые пытаются понять, в какой дозировке нужно принимать Омега-3, чтобы помочь больному сердцу, но не навредить при этом здоровому. Пока ответ на этот вопрос не найден, Копылов рекомендует не увлекаться Омега-3, а употреблять в пищу больше рыбы.

Ранее сообщалось, что передозировка рыбьим жиром может вызвать облысение.