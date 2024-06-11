Ученые выяснили, от каких продуктов ухудшается психическое состояние

Вредные продукты могут негативно влиять на работу мозга, что приводит к депрессии и тревожности.

© Ferra.ru

Недавние исследования, проведенные учеными из Великобритании и Нидерландов, показали, что питание оказывает значительное влияние на состояние серого вещества мозга.

Ученые из Университета Рединга, Университета Рохэмптона, Королевского колледжа Лондона и FrieslandCampina выяснили, что соблюдение средиземноморской диеты, богатой морепродуктами и овощами, способствует увеличению объема серого вещества.

В то же время, потребление некачественной пищи с высоким содержанием сахара и насыщенных жиров приводит к его уменьшению. Такое питание снижает уровень гамма-аминомасляной кислоты (ГАМК) и повышает уровень глутамата.

Этот дисбаланс в мозге может вызывать депрессию и тревожность. Точная причина этого воздействия еще не установлена, но ученые полагают, что изменения микробиома кишечника из-за насыщенных жиров влияют на клеточную механику и нарушают выработку ГАМК.

Сообщается, что глутамат и ГАМК связаны с аппетитом. Снижение последнего и повышение глутамата могут влиять на предпочтения в еде, заставляя мозг выбирать вредные продукты.