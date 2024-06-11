Ученые ответили, насколько важно включение НДКТ скрининга рака легкого в диспансеризацию

Включение низкодозной компьютерной томографии (НДКТ) скрининга рака легкого в программу диспансеризации поможет снизить одногодичную летальность от заболевания на 11%. К такому выводу пришли специалисты Центра экспертизы и контроля качества медицинской помощи Минздрава России в ходе исследования, посвященного клинико-экономической оценке НДКТ при диспансеризации.

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"Если НДКТ будет включена в диспансеризацию, то удастся спасти от 3 847 до 4 906 жизней пациентов с раком легкого. При этом выявляемость рака легкого в целом увеличится на 9%, то есть 4 529 человек, на первой стадии - до 8%, одногодичная летальность снизится до 11%", - отмечается в документе, который есть в распоряжении ТАСС.



Цель исследования заключается в клинико-экономической оценке использования НДКТ вместо флюорографии для скрининга рака легких у текущих и бывших курильщиков со стажем 30 лет в возрасте 55-79 лет. Низкодозная компьютерная томография создает 3D-картинку легких, что позволяет увидеть даже самые маленькие опухоли, в то время как флюорография выявляет только затемнения в легких, часто не замечая незначительные новообразования.

"Исследование проводилось на базе трех сценариев: 100%, 75% и 50% явка группы риска на диспансеризацию для скрининга НДКТ. Эксперты спрогнозировали, сколько жизней будет спасено при трех вариантах", - отмечается в документе.



По данным экспертов, при явке 100% удастся обследовать 2,4 млн человек - у примерно 35 тыс. из них будет выявлен рак легкого на разных стадиях, при явке 75% будут обследованы 1,8 млн человек - заболевания выявят у порядка 31,5 тыс. из них, при явке 50% - рак легкого на разных стадиях будет выявлен у 20,4 тыс. человек.