Ученые нашли продукты, которые продлевают жизнь, меняя работу кишечника

Преждевременный износ организма есть шанс предотвратить, сократив в организме количество так называемых стареющих клеток, и воздействуя на работу микробов в кишечнике. Об этом рассказала врач-диетолог Лиза Афинская в своем телеграм-канале, ссылаясь на выводы ученых. Сейчас есть три основных продукта, которые вызывают особый интерес у исследователей с точки зрения продления жизни.

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Дело в том, что в организме человека с годами накапливаются стареющие клетки, которые утратили способность к делению. Они не умирают, а вместо этого запускают воспалительный процесс в других - пока еще здоровых - клетках. В борьбе с ними эффективность показал флавонол, известный как физетин. Он содержится в клубнике. Отмечается, что грызуны, получавшие физетин, жили на 10% дольше и реже страдали от возрастных заболеваний.

Кроме того, впечатляющие результаты продемонстрировал сульфорафан, активирующий путь NRF2. Последний контролирует более 200 генов, которые отвечают за противовоспалительные и антиоксидантные процессы. Больше всего сульфорафана содержится в ростках брокколи (кочан в этом смысле менее полезен).

И третий продукт - гранат. В нем есть эллагитаннины, оказывающие особое влияние на микробы кишечника. Последние начинают превращать эллагитаннины в уролитин А. Такие изменения в работе кишечника показали положительные результаты.

"Уролитин А может продлить жизнь у животных. Недавно начали изучать эффект и на людях", - прокомментировала выводы исследователей врач.



Подводя итог, стоит еще раз обратить внимание на два нюанса. Первый заключается в том, что представленные продукты изучали, в основном, на животных, однако результаты любопытны. И второе: одни из самых важных факторов долголетия - это здоровое питание в целом, регулярная физическая активность, поддержание здорового веса.