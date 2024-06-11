Ученые выяснили, о чем говорит сужение зрачков

Японские ученые из Университета Цукубы нашли новый способ обнаружения когнитивной усталости по состоянию зрачков человека. Исследование опубликовано в научном журнале Computers in Human Behavior (CHB).

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Когнитивная усталость возникает при интенсивных и длительных умственных нагрузках, возникающих как при интеллектуальной работе, так и при участии в киберспортивных состязаниях. Она проявляется через ухудшение памяти, невнимательность, упадок сил и проблемы со сном.

Команда набрала 35 молодых людей, часть из которых играла в видеоигры для развлечения, а другая — занималась соревновательным киберспортом.

Участники прошли обследование перед экспериментом, включая анализ состава тела и предварительный опрос для оценки их игровых привычек, уровня физической активности и режима сна. В день тестов от них требовалось воздерживаться от алкоголя, кофеина и физических упражнений, чтобы обеспечить одинаковые физиологические условия.

Добровольцы играли в виртуальный футбол в течение трех часов подряд в отдельных помещениях, чтобы поддерживать постоянство визуальных стимулов.

Первоначально игроки демонстрировали улучшение исполнительных функций после одного часа игры. Однако через два часа как у обычных, так и у профессиональных геймеров наблюдалось снижение когнитивных способностей. Это снижение проявилось в увеличении времени реакции и уменьшении точности выполнения когнитивных задач.

Самым интересным открытием стало заметное сокращение диаметра зрачков после более чем двух часов непрерывной игры. Такая реакция наблюдалась как у обычных, так и у заядлых игроков, что указывает на снижение физиологического возбуждения.

Диаметр зрачка контролируется вегетативной нервной системой и может отражать изменения когнитивной нагрузки и усталости. Исследователи обнаружили, что по мере наступления когнитивной усталости диаметр зрачков уменьшается, что позволяет предположить, что это может служить надежным индикатором умственного истощения.

При этом геймеры отметили появление симптомов усталости лишь через три часа непрерывной игры. Это несоответствие предполагает, что игроки могут не полностью осознавать снижение своих когнитивных способностей, что потенциально может привести к перенапряжению, даже не осознавая этого.

Исследователи пришли к выводу, что диаметр зрачка является многообещающим неинвазивным маркером для выявления когнитивной усталости во время длительной цифровой деятельности, такой как киберспорт.