Ученые нашли способ обратить рубцевание тканей сердца вспять

Исследование ученых из Массачусетской больницы общего профиля (MGH) открывает новые возможности для лечения рубцов после инфаркта миокарда. Впервые ученые сравнили процесс образования рубцов в поврежденных сердцах зебры и мышей.

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Результаты исследования, опубликованные в журнале Nature Communications, указывают на потенциальный способ обратить вспять рубцевание, которое приводит к серьезным осложнениям у млекопитающих.

После инфаркта миокарда на месте погибших клеток сердца образуется рубец из соединительной ткани. У всех млекопитающих, включая человека, этот рубец становится постоянным, что препятствует нормальной работе сердца.

Однако у зебр поразительная способность полностью избавляться от рубцов после травмы, позволяя сердечным клеткам регенерировать и восстанавливать здоровое сердце. Ученые сравнили структуру рубцов у зебр и мышей и обнаружили, что у них различаются химические связи между молекулами коллагена — основного компонента рубцов.

В сердце мыши эти связи более зрелые и прочные, что делает рубец постоянным. У зебр же связи менее прочные, что позволяет организму их разрушать и восстанавливать сердечную ткань.

Ученые предполагают, что блокирование фермента, ответственного за образование прочных связей в коллагене, может стать новым методом лечения рубцов после инфаркта.