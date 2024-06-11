Ученые создали портативный тест для выявления черепно-мозговых травм

Американский институт исследований юго-запада (SwRI) разработал портативный тест на сотрясение мозга на основе обоняния. Тест AMMO (Advanced Military Measure of Olfaction) представляет собой набор из шести контейнеров с различными запахами — фруктовыми, пряными и т. д.

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Человеку, проходящему тест, нужно определить запах по нескольким вариантам ответа на карте. Неспособность правильно идентифицировать запахи может указывать на черепно-мозговую травму и служить поводом для проведения МРТ.

Тест AMMO призван помочь выявить сотрясение мозга на ранней стадии — например, на поле боя сразу после взрыва или на спортивной площадке. Разработчики отмечают, что тест недорогой, компактный, не требует особых условий хранения и электричества.

По словам ученых, AMMO может использоваться в отделениях скорой помощи, на рабочих местах, в домах престарелых, а также на спортивных соревнованиях. Тест AMMO не требует специальной подготовки для проведения, однако результаты могут помочь врачам и спасателям в принятии решений.