Ученые Франции нашли связь между пищевыми эмульгаторами и диабетом II типа

Исследование длилось 14 лет, и через него прошло свыше 104 тысяч человек.

© shutterstock.com Источник: https://runews24.ru/science/10/06/2024/uchenyie-franczii-nashli-svyaz-mezhdu-pishhevyimi-emulgatorami-i-diabetom-ii-tipa Новости онлайн: http://runews24.ru/

Ученые из Франции сообщали, что, согласно их исследованиям, определенные пищевые эмульгаторы могут способствовать развитию диабета II типа. Соответствующая статья была опубликована в авторитетном журнале The Lancet Diabetes & Endocrinology.

Исследование проводилось с 2009 по 2023 год и в нем приняло участие более 104 тысяч человек. Испытуемые вели строгий учет употребляемых продуктов. В итоге у 1056 человек из них был обнаружен диабет II типа. Это было связано как раз с потреблением продуктов, содержащих эмульгаторы.

Эмульгатор – это чрезвычайно распространенная пищевая добавка, которую можно зачастую встретить во множестве десертов, включая мороженое, шоколадные батончики и печенье. Также эмульгаторы добавляют в хлеб и даже готовые блюда, которые продают в магазинах. Все потому, что он придает продуктам более аппетитный вид, улучшает текстуру блюда и продлевает допустимый срок хранения.

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