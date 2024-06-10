Ученые Франции нашли связь между пищевыми эмульгаторами и диабетом II типа
Исследование длилось 14 лет, и через него прошло свыше 104 тысяч человек.
Ученые из Франции сообщали, что, согласно их исследованиям, определенные пищевые эмульгаторы могут способствовать развитию диабета II типа. Соответствующая статья была опубликована в авторитетном журнале The Lancet Diabetes & Endocrinology.
Исследование проводилось с 2009 по 2023 год и в нем приняло участие более 104 тысяч человек. Испытуемые вели строгий учет употребляемых продуктов. В итоге у 1056 человек из них был обнаружен диабет II типа. Это было связано как раз с потреблением продуктов, содержащих эмульгаторы.
Эмульгатор – это чрезвычайно распространенная пищевая добавка, которую можно зачастую встретить во множестве десертов, включая мороженое, шоколадные батончики и печенье. Также эмульгаторы добавляют в хлеб и даже готовые блюда, которые продают в магазинах. Все потому, что он придает продуктам более аппетитный вид, улучшает текстуру блюда и продлевает допустимый срок хранения.
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