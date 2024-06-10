Назван неочевидный фактор здорового старения

Ученые из Шанхайского Университета Цзяотун (Shanghai Jiao Tong University) обнаружили, что снижение численности бактерий Prevotella коррелирует со снижением риска сердечного приступа у пожилых. Сокращение числа Bacteroides, напротив, связано с возрастным снижением иммунитета. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Medicine.

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В исследовании приняли участие взрослые добровольцы в возрасте от 40 до 93 лет. Ученые собрали данные о демографических характеристиках участников, их историях болезни и факторах образа жизни. После этого состав микробиома кишечника каждого участника был оценен с помощью анализа образцов кала. Отмечается, что исследователи собирали информацию о 55 различных видов микробов.

Было обнаружено, что более «молодой» микробиом кишечника, который характеризовался снижением численности бактерий вида Prevotella, способствовал снижению риска сердечно-сосудистых заболеваний у пожилых людей с нездоровым обменом веществ независимо от приема определенных лекарств, диетических факторов, уровня образования, пола, возраста или образа жизни.

Исследование выявило различные возрастные изменения микробиома кишечника, такие как значительное сокращение видов Bacteroides и повышение уникальности состава и богатства факультативно-анаэробных бактерий, принадлежащих к родам Enterobacteriaceae и Streptococcus. Ученые предположили, что связанная с этим активация воспалительных путей может приводить к возрастному снижению иммунитета, ухудшению пищеварения и других физиологических функций.

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