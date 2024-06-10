Ученые придумали чип для сортировки сперматозоидов

Ученые Сеченовского Университета вместе с иранскими коллегами из Технологического университета имени Шарифа разработали прототип микрофлюидного чипа для сортировки сперматозоидов. Его можно будет использовать, в первую очередь, для отбора сперматозоидов при проведении процедур искусственного оплодотворения. Об этом «Газете.Ru» рассказали в Первом МГМУ им. Сеченова.

© dreamstime.com

До половины случаев бесплодия в парах в той или иной степени связаны со сниженной фертильностью мужчины. Когда зачатие естественным путем невозможно, на помощь приходят вспомогательные репродуктивные технологии, такие как ЭКО (экстракорпоральное оплодотворение) и ИКСИ (Intra Cytoplasmic Sperm Injection - инъекция сперматозоида).

Для процедур важно отобрать наиболее жизнеспособные и здоровые сперматозоиды. Сейчас специалисту приходится делать это вручную, но ускорить и упростить процедуру отбора можно с помощью специальных микрофлюидных чипов. Технология имитирует прохождение сперматозоидов через женские половые пути: образец спермы помещается в чип, и клетки проходят по специальным микроканалам.

Созданный прототип чипа позволяет проводить отбор одновременно по целому ряду параметров, включающих хемотаксис (движение к яйцеклетке, основанное на выделении ею специальных веществ), реотаксис (способность двигаться против тока жидкости) и взаимодействие с гиалуроновой кислотой (важным компонентом оболочки яйцеклетки).

«Мы создаем платформу, которая в отличие от аналогов позволит проводить анализ по нескольким параметрам. Это даст возможность улучшить и ускорить процесс отбора сперматозоидов для проведения манипуляций при использовании вспомогательных репродуктивных технологий», — отметила в беседе с «Газетой.Ru» заведующая лабораторией прикладной микрофлюидики Научно-технологического парка биомедицины Первого МГМУ им. Сеченова Анастасия Шпичка.



Сейчас чип проходит испытания с использованием образцов от здоровых добровольцев. Исследователям еще предстоит доработать архитектуру чипа, подобрать режимы перфузии и интегрировать дополнительные модули для анализа. Работа поддержана грантом РНФ.

Ранее врач рассказал о том, как оценивается интенсивность боли.